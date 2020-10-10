В Кузбассе «воскрес» умерший от коронавируса пенсионер

https://static.news.ru/photo/b98b6052-0bd8-11eb-bcbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожилой родственник, которого семья из Кемеровской области оплакала и похоронила после того, как тот скончался от коронавируса, оказался жив. Инцидент произошёл в селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого округа.

Мужчина находился под наблюдением специалистов в специализированном интернате для инвалидов. В какой-то момент он оказался в лечебном учреждении с подозрением на COVID-19. Некоторое время спустя семье позвонили и сообщили печальную новость: пациент умер.

Хоронили почившего в закрытом гробу, как того требуют правила, если человек скончался от коронавируса, передаёт ГТРК «Кузбасс».

Однако вскоре последовал второй звонок. С семьёй покойного связался представитель спецучреждения и попросил их приехать на опознание живого подопечного. Оказалось, родственник жив и здоров, а медики, судя по всему, перепутали двух дедушек.

Теперь, пока одна семья восстанавливает документы «воскресшего» родственника, на которого успели получить свидетельство о смерти, у другой настали совсем нерадостные хлопоты. Параллельно служебную проверку проводит региональный Минздрав. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Омске, как писал NEWS.ru, семья пожилой пациентки с коронавирусом лишь без малого месяц спустя узнала о смерти родственницы. Всё это время в справочной, куда с трудом удавалось дозвониться, дежурно отвечали, что состояние женщины стабильно тяжёлое.