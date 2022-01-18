Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе в Турции

В результате взрыва на нефтепроводе в Турции возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил телеканал A haber.

Инцидент произошёл в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Власти обеспокоены, что пожар перекинется на жилые кварталы.

Пожар, возникший после взрыва, распространился и на шоссе Кахраманмараш — Газиантеп. Из-за пожара в район было направлено много пожарных и машин скорой помощи, трасса закрыта для движения в оба направления, сообщил телеканал.

Издание Hurriyet со ссылкой на местные власти сообщило , что в результате происшествия никто не пострадал.

В тушении пожара участвуют 19 пожарных машин.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в жилом доме в американском Нью-Йорке. В результате по меньшей мере один человек погиб, ещё девять получили ранения.