Минэкологии Азербайджана выясняет причины взрыва на Каспии

Минэкологии Азербайджана подключилось к выяснению причин взрыва на Каспии. В частности, проверяется версия и об извержении грязевого вулкана, пишет Sputnik Азербайджан.

По словам представителя Национальной академии наук АР Адиля Алиева, в Каспийском море есть грязевой вулкан Сабаил, который также находится на юге, где и произошло ЧП.

Но это не то место, где произошёл взрыв, — предполагает эксперт.

Директор Республиканского центра сейсмологической службы НАНА Гурбан Етирмишли предположил, что происшествие в Каспийском море — это «признак грязевого вулкана».

Пламя во время взрыва указывает, что это извержение грязевого вулкана, — заявил сейсмолог.

Етирмишли отмечает, что за взрывом ведут совместное наблюдение сейсмологическая служба и Минэкологии.

Продолжительность взрыва и его выход только с пламенем указывают на извержение грязевого вулкана. Потому что ни на платформах, ни в морских скважинах, ни на судах на Каспии не было зарегистрировано ни одной аварии. В Каспийском море много грязевых вулканов. Взрыв произошёл из-за извержения одного из них, — говорит специалист.

Между тем Азербайджанское Каспийское морское пароходство тоже отреагировало на инцидент.

В соцсетях звучат предположения о связи инцидента в Каспийском море со взрывом на танкере. Поскольку эта информация вызвала у людей обеспокоенность, хотим отметить, что ни на одном судне, принадлежащем флоту Азербайджанского Каспийского морского пароходства, взрыва не происходило, — заверил официальный представитель ASCO Мехман Мехтиев.

Как сообщалось ранее, добывающая платформа горит в азербайджанском секторе Каспия. По информации экстренных служб, произошёл взрыв, за которым последовал пожар.