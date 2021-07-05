Минэкологии Азербайджана выясняет причины взрыва на Каспии

Минэкологии Азербайджана подключилось к выяснению причин взрыва на Каспии. В частности, проверяется версия и об извержении грязевого вулкана, пишет Sputnik Азербайджан.
По словам представителя Национальной академии наук АР Адиля Алиева, в Каспийском море есть грязевой вулкан Сабаил, который также
Но это не то место, где произошёл взрыв, — предполагает эксперт.
Директор Республиканского центра сейсмологической службы НАНА Гурбан Етирмишли предположил, что происшествие в Каспийском море — это «признак грязевого вулкана».
Пламя во время взрыва указывает, что это извержение грязевого вулкана, — заявил сейсмолог.
Етирмишли отмечает, что за взрывом ведут совместное наблюдение сейсмологическая служба и Минэкологии.
Продолжительность взрыва и его выход только с пламенем указывают на извержение грязевого вулкана. Потому что ни на платформах, ни в морских скважинах, ни на судах на Каспии не было зарегистрировано ни одной аварии. В Каспийском море много грязевых вулканов. Взрыв произошёл из-за извержения одного из них, — говорит специалист.
Между тем Азербайджанское Каспийское морское пароходство тоже отреагировало на инцидент.
В соцсетях звучат предположения о связи инцидента в Каспийском море со взрывом на танкере. Поскольку эта информация вызвала у людей обеспокоенность, хотим отметить, что ни на одном судне, принадлежащем флоту Азербайджанского Каспийского морского пароходства, взрыва не происходило, — заверил официальный представитель ASCO Мехман Мехтиев.
Как сообщалось ранее, добывающая платформа горит в азербайджанском секторе Каспия. По информации экстренных служб, произошёл взрыв, за которым последовал пожар.