«Милая и общительная»: односельчане рассказали об убитой в Башкирии девочке

Односельчане рассказали, какой была при жизни убитая 15-летняя башкирская школьница в Питяково. По словам соседей, она была добрым человеком и прилежной ученицей, сообщает KP.RU.

Она была очень веселая, умная, красивая. Жила с мамой. Закончила всего девять классов. Хорошо училась, всегда ночевала дома. Очень милая и общительная, — рассказала подруга убитой школьницы.

Девочку никогда не видели в плохой компании, не замечали за ней дурного поведения. Другая знакомая убитой рассказала, что девочка была доброй и охотно общалась с маленькими детьми. Прежде чем куда-то ехать, школьница отпрашивалась у мамы. Девочка не гуляла по клубам и хорошо училась.

Трагедия произошла в ночь на 27 августа. Накануне компания подростков отмечала день рождения одной из девочек. Они вышли на улицу, где к ним присоединились двое взрослых парней 21 и 24 лет.

Они изнасиловали одну из гостей, затем задушили голыми руками, тело завернули в одеяло и выбросили в лесу.

Ранее сообщалось, что по подозрению в совершении преступления задержали двоих местных жителей. Тело подростка со следами насильственной смерти было обнаружено в яме на территории населённого пункта.