Двух жителей Башкирии задержали за убийство девочки

В Бирском районе Башкирии нашли убитой девочку-подростка, о пропаже которой накануне сообщили в полицию родители. По подозрению в совершении преступления задержали двоих местных жителей. Об этом сообщается на сайте республиканского управления СКР.

Убийство произошло в селе Питяково. В ночь на 27 августа в полицию обратилась мать 15-летней девочки, сообщив, что та ушла к подруге на день рождения и не вернулась. Вскоре тело подростка со следами насильственной смерти было обнаружено в яме на территории населённого пункта.

СКР возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следователи установили, что к компании несовершеннолетних, справлявших день рождения на улице, присоединились двое местных жителей 21 и 24 лет. Один из них предложил продолжить вечеринку у него дома. После того как другие участники праздника разошлись, мужчины совершили в отношении потерпевшей преступления против половой неприкосновенности, затем задушили, а тело спрятали недалеко от дома в яме.

Подозреваемые в содеянном сознались. Одному из них уже предъявлены обвинения. В ближайшее время следователи намерены сделать это в отношении второго фигуранта дела, а также ходатайствовать в суде об их аресте.

Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту убийства девочки и взяла на контроль ход расследования. Кроме того, будет дана оценка действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Тюмени было найдено расчленённое тело восьмилетней девочки, пропавшей в июне. По подозрению в её убийстве задержали местного жителя Виталия Бережного. Он сознался в совершении преступления и был отправлен под арест. Следствие предполагает, что он может быть причастен к нескольким убийствам.