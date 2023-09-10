Массовое отравление едой в Петербурге: что случилось, есть ли погибшие Более 170 человек отравились едой из «Грин Бокс» в Петербурге

Фото: t.me/gsuskrf_spb

Количество случаев острой кишечной инфекции из-за еды компании «Грин Бокс», купленной через сервис доставки «Самокат» в Санкт-Петербурге, выросло до 171, сообщило управление Роспотребнадзора по городу. Что известно об этом?

Сообщается, что, по данным исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», в продукции АО «Грин Бокс» обнаружена Salmonella.

«На 10.09.2023 в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области“ зарегистрирован 171 случай ОКИ, в том числе у двух детей», — говорится на сайте Роспотребнадзора.

Когда впервые стало известно об отравлении

О первых случаях отравления Роспотребнадзор сообщил вечером 8 сентября. По данным ведомства, во время проверки производственных помещений АО «Грин Бокс» были обнаружены серьезные нарушения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в том числе в несоблюдении поточности технологических процессов приготовления блюд, сроков годности, условий хранения и реализации продукции, невыполнении требований в части прохождения медицинских осмотров персоналом предприятия, несоблюдении требований к санитарному содержанию помещений», — пояснили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Также отмечалось, что с целью недопущения распространения новых случаев инфекционных заболеваний с 08.09.2023 в отношении АО «Грин Бокс» составлен протокол о временном запрете деятельности.

Каким именно продуктом отравились люди в Петербурге

9 сентября стало известно, что причиной массового отравления в Санкт-Петербурге могли стать яйца из кафе правильного питания «Грин Бокс». Представители компании рассказали, что проводят проверку по факту произошедшего, и несколько партий яиц были отправлены на проверку.

«Обращения поступают к нам с задержкой, так как мы получаем их не напрямую от покупателей, а от сервиса доставки, куда мы поставляем продукцию, но с самого первого обращения мы проводим служебное расследование», — пояснили в пресс-службе «Грин Бокс».

В компании подчеркнули, что готовы оказать помощь всем пострадавшим и находятся на связи с некоторыми отравившимися клиентами.

Как отреагировали в прокуратуре и СК РФ

9 сентября прокуратура Невского района организовала проверку по факту отравления граждан готовой продукцией «Грин Бокс».

«Прокуроры проверят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности организации, оказывающей услуги по питанию населения», — рассказали в ведомстве, добавив, что по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту отравления жителей Санкт-Петербурга готовой продукцией «Грин Бокс».

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления», — отметили в СК РФ.

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