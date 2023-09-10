Число отравившихся едой из «Грин Бокс» людей в Петербурге резко возросло Число отравившихся продукцией «Грин Бокс» в Петербурге выросло до 171

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число людей, пострадавших от некачественной еды «Грин Бокса», доставленной «Самокатом», значительно выросло, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. По данным на 10 сентября, в отделе эпидемиологии Центра гигиены зарегистрирован 171 случай острой кишечной инфекции (ОКИ), в списках отравившихся значатся двое детей.

По информации ведомства, сейчас в больницах находятся 97 человек.

На 10.09.2023 в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» зарегистрирован 171 случай ОКИ, в том числе у двоих детей, — сообщили в Роспотребнадзоре.

9 сентября в Санкт-Петербурге зарегистрировали 41 случай острой кишечной инфекции. Все пострадавшие рассказали врачам, что ощутили симптомы отравления после употребления готовой еды «Грин Бокс» из сервиса доставки «Самокат». СМИ сообщали, что причиной массового отравления едой могли стать яйца из сети кафе правильного питания «Грин Бокс».

Региональный Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование по этому делу. Ведомство временно запретило деятельность «Грин Бокс». При проверке производственных помещений компании специалисты выявили грубые нарушения установленных санитарных норм. Число новых случаев острой кишечной палочки продолжало расти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления людей.