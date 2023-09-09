Стало известно, чем могли отравиться клиенты доставки еды в Петербурге Причиной массового отравления едой из доставки в Петербурге могли стать яйца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной массового отравления едой из доставки в Санкт-Петербурге могли стать яйца из сети кафе правильного питания «Грин Бокс», сообщает портал 78.ru. Представители кафе сообщили, что проводят служебное расследование. По данным Роспотребнадзора, после употребления готовой кулинарной продукции, приобретенной дистанционным способом через сервис «Самокат», в Петербурге отравились 34 человека, у которых выявили острую кишечную инфекцию.

Обращения поступают к нам с задержкой, так как мы получаем их не напрямую от покупателей, а от сервиса доставки, куда мы поставляем продукцию, но с самого первого обращения мы проводим служебное расследование. В том числе мы сдали на проверку несколько партий яиц, которые приобретаем у одного из крупнейших поставщиков, так как, судя по предварительной информации, они являются источником проблемы, — сообщили представители «Грин Бокс».

В сети кафе заявили, что начали служебное расследование после первого же обращения и уже проверили продукцию в своих заведениях. По их словам, никаких жалоб не поступало. Там отметили, что продукцию и ингредиенты от поставщиков направили на исследования и пока ожидают результатов, но готовы помогать всем пострадавшим, с некоторыми держат связь.

Ранее региональный Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемическое расследование по факту массового отравления едой из доставки в Петербурге. Ведомство временно запретило деятельность «Грин Бокс». При проверке производственных помещений компании специалисты выявили грубые нарушения установленных санитарных норм, в том числе технологии приготовления блюд. Также было установлено, что в «Грин Бокс» не соблюдались сроки годности продуктов и условия их хранения.