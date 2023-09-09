В Петербурге 34 человека отравились готовой едой из доставки

Фото: Alexandra Schuler/dpa/Global Look Press

Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование после того, как в Санкт-Петербурге 34 человека отравились едой, приобретенной дистанционным способом, сообщает в Telegram-канале городское управление ведомства. По его данным, в городе зафиксировали случаи острой кишечной инфекции среди тех, кто употреблял готовую кулинарную продукцию АО «Грин бокс».

Производственные помещения АО «Грин бокс» проверили и выявили грубые нарушения санитарных норм. Кроме того, технология приготовления блюд нарушалась, а сроки годности продуктов и условия их хранения не соблюдались. В Роспотребнадзоре уточнили, что деятельность компании-изготовителя приостановлена.

С целью недопущения распространения новых случаев инфекционных заболеваний управлением с 8 сентября <...> в отношении АО «Грин Бокс» составлен протокол о временном запрете деятельности, — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также заявили о готовности оказать содействие горожанам в составлении досудебной претензии. Ее можно будет выдвинуть и к компании-поставщику готовой еды, и к сервису ее доставки.

Ранее Следственный комитет Курской области сообщил о задержании четырех человек, причастных к массовому отравлению шаурмой во Льгове. Причастными к смерти 22-летней девушки и отравлению шаурмой жителей города признаны владелец торгового киоска и три его работника — два повара и помощник повара. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.