В Курской области задержали причастных к массовому отравлению шаурмой В Курской области задержали четырех причастных к массовому отравлению шаурмой

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Следователи задержали четырех человек, причастных к массовому отравлению шаурмой во Льгове, сообщает Следственный комитет по Курской области. Причастными к смерти 22-летней девушки и отравлению шаурмой жителей города признаны владелец торгового киоска и три его работника.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Проведенным следствием установлена причастность к совершению указанного преступления четырех лиц. А именно владельца торгового киоска, в котором потерпевшие приобретали продукцию, а также 3 сотрудников из числа персонала — двух поваров и помощника повара, — отмечается в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Жители Льгова стали обращаться с симптомами острой кишечной инфекции в больницу в ночь на 7 сентября в связи с отравлением шаурмой. Зафиксировано несколько вызовов бригад скорой.

Ранее стало известно, что причиной гибели жительницы Льгова от шаурмы, предварительно, стало протухшее мясо. Сотрудники общепита тщательно солили мясо и заливали его соусом, чтобы никто не заметил испорченность продукта.