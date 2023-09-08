Стала известна причина гибели жительницы Курской области от шаурмы SHOT: причиной гибели девушки в Льгове стало протухшее мясо в составе шаурмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причиной гибели жительницы Льгова Курской области от шаурмы, предварительно, стало протухшее мясо, сообщает Telegram-канал SHOT. Сообщается, что сотрудники общепита тщательно солили мясо и заливали его соусом, чтобы никто не заметил испорченность продукта.

Канал отмечает, что по уголовному делу задержали двух работников кафе, полицейские проводят их допрос. По данным SHOT, погибшая девушка работала медсестрой в клинике и в обеденный перерыв она решила купить с коллегами шаурму в киоске недалеко от места работы. Ей стало плохо, после чего ее отвезли в больницу и поставили капельницу. Вечером девушка пришла в себя и пообщалась с близкими по видеосвязи. Ночью она скончалась от инфекционно-токсического шока.

Канал добавляет, что точка общепита, где продавали шаурму из протухшего мяса, работала около шести лет и была одной из самых популярных в городе. Но в последнее время очевидцы отмечали, что качество шаурмы стало хуже, а сотрудники работали без медкнижек. СК проводит проверку.

Ранее отмечалось, что от пищевого отравления пострадали 15 человек. В настоящее время в Льговской ЦРБ проходят амбулаторное лечение 10 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко.