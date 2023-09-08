Пострадавшая при массовом отравлении шаурмой скончалась в Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Льгове Курской области скончалась одна из пострадавших при массовом отравлении шаурмой. Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на сайт регионального правительства, 23-летняя пациентка умерла от инфекционно-токсического шока. Всего от пищевого отравления пострадали 15 человек.

К сожалению, одна пациентка 23 лет скончалась от инфекционно-токсического шока, — говорится в сообщении.

В инфекционной больнице им. Н. А. Семашко проходят амбулаторное лечение 10 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. По факту произошедшего региональное управление Роспотребнадзора по Курской области организовало проверку.

Жители Льгова стали обращаться с симптомами острой кишечной инфекции в больницу в ночь на 7 сентября в связи с отравлением шаурмой. Зафиксировано несколько вызовов бригад скорой.

В Москве ранее количество человек, которые отравились шаурмой в кафе «Бистро-24», увеличилось до 53. Среди них двое детей девяти и 13 лет. По итогам обследований у 20 пострадавших медики обнаружили сальмонеллез. Правоохранители задержали пять человек, из которых четверо арестованы.