Число отравившихся шаурмой в кафе на севере Москвы выросло до 53 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Количество человек, которые отравились шаурмой в кафе «Бистро-24» увеличилось до 53, сообщил Роспотребнадзор. В числе пострадавших двое детей 9 и 13 лет.

Госпитализированными оказались 42 человека, из них десять отправили на амбулаторное лечение. По итогам обследований у 20 пострадавших медики обнаружили сальмонеллез. Расследование инцидента продолжается. В настоящее время правоохранители задержали пять человек, из которых четверо арестованы.

Ранее во Владимире был задержан 46-летний житель Московской области по подозрению в массовом отравлении людей шаурмой. По данным регионального управления Следственного комитета, мужчина поставлял в городские пункты общепита мясо, не соответствующее требованиям безопасности и санитарным нормам.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявлял, что количество отравившихся шаурмой жителей Владимира достигло 107 человек. По его словам, все пострадавшие, среди которых 23 ребенка, обратились за медицинской помощью. Из них около половины были госпитализированы, в ряде случаев врачи диагностировали сальмонеллез. Позднее Роспотребнадзор приостановил работу четырех кафе во Владимирской области.