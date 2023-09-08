В российском регионе выросло число отравившихся шаурмой Число отравившихся шаурмой под Курском выросло до 22

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число пострадавших при употреблении шаурмы в Льгове Курской области увеличилось до 22 человек, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. Ранее сообщалось о 14 пострадавших и одной умершей девушке.

Управление Роспотребнадзора по Курской области продолжает эпидрасследование по факту отравления 22 человек после употребления в пищу шаурмы в павильоне «Шаурма на Гагарина». Роспотребнадзор приостановил деятельность торговой точки в связи со случаями отравления посетителей, — говорится в сообщении.

Жители Льгова стали обращаться с симптомами острой кишечной инфекции в больницу в ночь на 7 сентября в связи с отравлением шаурмой. Зафиксировано несколько вызовов бригад скорой.

Ранее отмечалось, что от пищевого отравления пострадали 15 человек. В настоящее время в Льговской ЦРБ проходят амбулаторное лечение 10 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко.

Стало известно, что причиной гибели жительницы Льгова Курской области от шаурмы, предварительно, стало протухшее мясо. Сотрудники общепита тщательно солили мясо и заливали его соусом, чтобы никто не заметил испорченность продукта.