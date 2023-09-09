Число отравившихся людей, у которых обнаружили острую кишечную инфекцию после употребления еды, приобретенной дистанционным способом через сервис «Самокат», выросло до 41, сообщает Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга. В ведомстве уточнили, что три человека уже выписаны, 38 находятся на лечении. Среди пострадавших значится один ребенок, которого доставили в НИИ детских инфекций.