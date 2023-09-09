Более 100 человек обратились в больницы Петербурга с симптомами отравления Более 100 клиентов «Грин Бокс» обратились в больницы Петербурга из-за отравления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 100 человек обратились в больницы Санкт-Петербурга с жалобами на отравление, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Собеседник отметил, что все пациенты недавно заказывали еду от «Грин Бокс».

Боткина на Миргородской уже переполнена, всех госпитализируют на Пискаревку, — сообщил источник.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 9 сентября зарегистрировали 41 случай острой кишечной инфекции. Все пострадавшие рассказали врачам, что ощутили симптомы отравления после употребления готовой еды «Грин бокс» из сервиса доставки «Самокат».

СМИ сообщали, что причиной массового отравления едой из доставки в Санкт-Петербурге могли стать яйца из сети кафе правильного питания «Грин Бокс».

До этого региональный Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемическое расследование по факту массового отравления едой из доставки в Петербурге. Ведомство временно запретило деятельность «Грин Бокс». При проверке производственных помещений компании специалисты выявили грубые нарушения установленных санитарных норм.

Ранее Следственный комитет Курской области сообщил о задержании четырех человек, причастных к массовому отравлению шаурмой во Льгове. Причастными к смерти 22-летней девушки и отравлению шаурмой жителей города признаны владелец торгового киоска и три его работника.