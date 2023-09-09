Массовым отравлением в Петербурге заинтересовалась прокуратура Прокуратура в Петербурге начала проверку по факту массового отравления едой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге прокуратура занялась проверкой по факту массового отравления клиентов сервиса доставки еды после употребления готовой продукции сети кафе «Грин Бокс», сообщили в Telegram-канале ведомства. На контроль поставлены ход и результаты проверки, проводимой органами Роспотребнадзора, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.

Прокуроры проверят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности организации, оказывающей услуги по питанию населения, — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным комитета по здравоохранению Петербурга, на утро 9 сентября число отравившихся, у которых выявили острую кишечную инфекцию после употребления готовой еды «Грин Бокс», заказанной через сервис доставки «Самокат», достигло 41 человека. Городские власти уточнили, что троих пациентов уже выписали, на лечении остаются 38 человек, в том числе один ребенок.

При этом СМИ со ссылкой на источники писали, что в больницы Петербурга уже якобы обратились более 100 человек, которые пожаловались на симптомы отравления после заказа еды из «Грин Бокс». Предположительно, в отделении клинической больницы имени Боткина на улице Миргородской уже не осталось мест для пациентов, которых теперь госпитализируют в учреждение на Пискаревском проспекте.

Представители «Грин Бокс» начали служебное расследование. В компании рассказали, что направили на исследование продукцию поставщиков, включая несколько партий яиц, которые, предположительно, могли стать причиной отравлений. При этом при проверке собственной продукции в заведениях «Грин Бокс» никаких нареканий не возникло. Роспотребнадзор временно запретил компании продолжать деятельность.