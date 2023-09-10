В Курске арестовали владельца точки с шаурмой, где отравились люди Курский суд дал два месяца домашнего ареста владельцу точки с шаурмой во Льгове

Фото: t.me/sudrfkursk

Курский суд отправил на два месяца под домашний арест владельца торговой точки с шаурмой, из-за которой 22 человека получили пищевое отравление и одна женщина скончалась во Льгове, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области. Владельцем этой торговой точки является уроженец Таджикистана Мансуршох Фаёзов. Он вместе с двумя поварами и помощником повара был задержан 8 сентября сотрудниками Следственного комитета.

Ленинский районный суд г. Курска избрал Фаёзову, владельцу киоска, домашний арест сроком на два месяца, — говорится в сообщении.

Повару Шахриёру Файёзову тоже назначили домашний арест сроком на два месяца.

Об отравлении шаурмой во Льгове стало известно 8 сентября. На протяжении дня появлялась информация о росте числа пострадавших из-за употребления в пищу некачественной шаурмы.

Сообщалось, что причиной гибели жительницы Льгова от шаурмы, предварительно, стало протухшее мясо. Сотрудники общепита тщательно солили мясо и заливали его соусом, чтобы никто не заметил испорченность продукта.

Близкая пострадавшей семейной пары из-за отравления шаурмой рассказала, что члены семьи спустя полтора часа после обеда начали терять сознание. Глава семейства отключился полностью, а его супруга и дочь едва оставались в сознании. Женщине удалось добраться до смартфона и попросить о помощи.