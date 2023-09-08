Стали известны новые подробности отравления шаурмой в Льгове SHOT: семья в Курской области упала в обморок после отравления шаурмой в Льгове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще три человека пострадали от отравления шаурмой в Льгове в Курской области, сообщил Telegram-канал SHOT. По данным канала, супружеская пара и их четырехлетний ребенок едва не погибли, однако им вовремя оказали медпомощь, приехавшие на место сотрудники скорой помощи.

Близкие пострадавших рассказали, что семья купила шаурму в ларьке на улице Гагарина в Льгове, а после того, как члены семьи пообедали они уехали на дачу. Спустя полтора часа после обеда все трое начали терять сознание.

SHOT уточняет, что мужчина полностью потерял сознание, в то время как его супруга и ребенок были на грани этого. Женщина с трудом смогла позвонить родственникам, которым сообщила о происшествии. Приехав на место, родственники немедленно вызвали врачей.

Отравившимся членам семьи медики промыли желудок, поставили капельницы и сделали ЭКГ, после чего их состояние улучшилось. От госпитализации семья отказалась.

Ранее сообщалось, что от пищевого отравления пострадали 15 человек, среди которых одна погибшая. Предварительно, причиной смерти стало протухшее мясо, которое сотрудники общепита тщательно солили и заливали соусом с целью скрыть подозрительные запахи продукта. В настоящее время в Льговской ЦРБ проходят амбулаторное лечение 10 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко.