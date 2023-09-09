СКР завел уголовное дело из-за массового отравления в Петербурге В Петербурге заведено дело из-за массового отравления продукцией «Грин Бокс»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления жителей Санкт-Петербурга готовой продукцией «Грин Бокс», сообщает «Фонтанка». По последним данным, более 100 человек обратились в больницы города с жалобами на отравление, все они заказывали еду от «Грин Бокс».

Издание пишет, что Роспотребнадзор предлагает помощь с составлением досудебной претензии к производителю и сервису доставки, в то время как «Грин Бокс» уверяет, что за семь лет работы такое происходит впервые.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц причастных к совершению указанного преступления, — говорится в сообщении.

9 сентября в Санкт-Петербурге зарегистрировали 41 случай острой кишечной инфекции. Все пострадавшие рассказали врачам, что ощутили симптомы отравления после употребления готовой еды «Грин бокс» из сервиса доставки «Самокат».

СМИ сообщали, что причиной массового отравления едой из доставки в Санкт-Петербурге могли стать яйца из сети кафе правильного питания «Грин Бокс».

До этого региональный Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемическое расследование по факту массового отравления едой из доставки в Петербурге. Ведомство временно запретило деятельность «Грин Бокс». При проверке производственных помещений компании специалисты выявили грубые нарушения установленных санитарных норм.