В Госдуме призвали проверить ларьки с шаурмой Депутат Госдумы Огуль призвал провести рейд по ларькам с шаурмой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России необходимо проверить качество продукции в ларьках с шаурмой, заявил в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль. По словам депутата, вводить специальный законы для этого не обязательно, нужно просто проводить контрольные рейды киосков.

Я думаю, что здесь какого-то отдельного законодательства не требуется. Просто, наверное, надо делать какие-то рейды контрольные, когда такое происходит, чтобы узнать причины, проверить качество продукции и прочее, — отметилпарламентарий.

Ранее стало известно о массовом отравлении в Льгове Курской области. Там, после употребления шаурмы за медицинской помощью обратились свыше десятка человек. Жители Льгова стали обращаться с симптомами острой кишечной инфекции в больницу в ночь на 7 сентября. В настоящее время в Льговской ЦРБ проходят амбулаторное лечение 10 человек, их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще четверо пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести в областной инфекционной больнице им. Н. А. Семашко. Одна девушка скончалась.