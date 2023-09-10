Подозреваемым по делу об отравлении шаурмой во Льгове предъявили обвинения

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Четырем уроженцам Таджикистана, подозреваемым по делу об отравлении шаурмой во Льгове Курской области, предъявили обвинения, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы области в Telegram. Ленинский районный суд Курска может принять решение о заключении фигурантов дела под стражу.

В Ленинском районном суде города Курска началось судебное заседание <...> по делу о гибели девушки и массовом отравлении шаурмой в городе Льгове. <...> Трем мужчинам и одной женщине <...> предъявлено обвинение по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно о массовом отравлении во Льгове Курской области. Там после употребления шаурмы за медицинской помощью обратились свыше десятка человек. Жители Льгова стали обращаться с симптомами острой кишечной инфекции в больницу в ночь на 7 сентября. Одна девушка скончалась.

Позднее следователи задержали четырех человек, причастных к массовому отравлению. Причастными к смерти 22-летней девушки и отравлению шаурмой жителей города признаны владелец торгового киоска и три его работника. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).