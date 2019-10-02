https://static.news.ru/photo/5e997a22-e554-11e9-93e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Водитель грузового автомобиля совершил наезд на крокодила. Инцидент произошёл в Пушкинском районе Московской области.

Как уточнили РИА Новости в ГУ МВД по региону, рептилия внезапно вышла на проезжую часть в одном из сёл, расположенных недалеко от Ярославского шоссе. В результате наезда животное погибло.

Грузовик переехал крокодила в селе Тарасовское на улице Центральная, 52, — подтвердили необычное ДТП в пресс-службе ведомства.

В настоящее время подробности произошедшего устанавливаются, ведутся поиски владельца погибшей рептилии.

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