Водитель грузового автомобиля совершил наезд на крокодила. Инцидент произошёл в Пушкинском районе Московской области.
Как уточнили
Грузовик переехал крокодила в селе Тарасовское на улице Центральная, 52, — подтвердили необычное ДТП в пресс-службе ведомства.
В настоящее время подробности произошедшего устанавливаются, ведутся поиски владельца погибшей рептилии.
Ранее News.ru писал о том, что лось выскочил под машину на 199-м километре автодороги М-9 «Балтия» в Зубцовском районе Тверской области. После столкновения с животным автомобиль съехал с дороги в кювет.
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