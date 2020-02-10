https://static.news.ru/photo/f767291a-4c25-11ea-a9e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Легковой автомобиль врезался в машину скорой помощи в Москве.

Управление ГИБДД по столице России сообщило об этом в Twitter. Столкновение произошло в районе дома №1 на площади Крестьянской заставы. Машина скорой помощи в результате столкновения перевернулась. Сотрудникии госавтоинспекции уже прибыли на место ДТП. По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.

Ранее 10 февраля NEWS.ru сообщал о другом дорожном происшествии в Москве. Пять легковых автомобилей ранним утром столкнулись в Лефортовском туннеле, из-за чего пришлось на время останавливать движение по участку ТТК.