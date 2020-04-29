Харрисон Форд едва не устроил столкновение самолётов в аэропорту в США

https://static.news.ru/photo/d1a011d0-8ab2-11ea-9f2c-fa163e074e61_660.jpg Харрисон Форд Фото: COVER Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Pess

Американский актёр Харрисон Форд спровоцировал опасный инцидент в калифорнийском аэропорту Хоторн в округе Лос-Анджелес, результатом которого могла стать авиакатастрофа. Федеральное управление гражданской авиации США проводит проверку.

24 апреля Форд пилотировал самолёт и пересёк взлётно-посадочную полосу в момент, когда другое воздушное судно совершало посадку с последующим взлётом. Расстояние между самолётами составляло около 1,097 км, уточняет CNN.

your infrequent reminder that Harrison Ford is a terrible pilot. pic.twitter.com/Xtiqc9wxQZ — ðððð¢ ðððð ðð ðð. ððððð-ð·ð¿ (@BecketAdams) April 30, 2020

Представитель актёра уточнил, что Форд ослышался, когда ему передал инструкцию сотрудник управления воздушным движением, а когда пересёк ВПП, понял свою ошибку и извинился. По его словам, какой-либо опасности столкновения самолётов не было. Эту информацию проверят эксперты.

Продюсер не впервые попадает в неприятные ситуации, находясь за штурвалом. В 2017 году он по ошибке приземлил самолёт на рулёжную дорожку аэропорта Санта-Аны. За два года до этого инцидента, в 2015, Форда госпитализировали после вынужденной посадки его самолёта на гольф-поле.

Ранее Харрисон Форд рассказал, что съёмки новой части фильма «Индиана Джонс» начнутся весной. Премьера картины намечена на 9 июля 2021 года, писал NEWS.ru.