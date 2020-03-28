https://static.news.ru/photo/a89dee30-7124-11ea-90a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ростов-главный/vk.com

Глава Ростовской области Василий Голубев назвал поджог причиной пожара у стадиона «Ростов-Арена», построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года. При тушении погиб пожарный.

Очевидно, что причина пожара — человеческий фактор, это поджог. Поручил со всей серьёзностью разобраться в причинах возгорания и наказать виновных, — цитирует Голубева ТАСС.

Губернатор выразил соболезнования семье младшего сержанта Алексея Кравцова. Региональное управление СК организовало проверку из-за смерти сотрудника МЧС.

В ростовской полиции отметили, что причина пожара ещё не установлена, поэтому граждан призвали «не реагировать на неофициальные источники информации».

Как писал NEWS.ru, вечером 28 марта на берегу реки Дон загорелся камыш. Площадь пожара к моменту локализации достигла 25 гектаров.