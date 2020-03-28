Один спасатель погиб в ходе тушения горящего камыша в Ростове-на-Дону.

Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. Площадь пожара составляет около 25 га. Причины его возникновения пока не называются. В борьбе с огнём задействованы 104 человека и 38...