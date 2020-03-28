Площадь пожара в Ростове-на-Дону увеличилась до 25 гектаров. Об этом сообщил заместитель начальника регионального управления МЧС Ярослав Гладченко.
Горит ориентировочно около 25 га сухой растительности, — цитирует ТАСС представителя ведомства.
Ранее NEWS.ru писал, что возгорание камышей на берегу Дона не перейдёт на футбольный стадион «Ростов-Арена». Растительность загорелась в районе сооружения 28 марта. Огонь распространился на площади 700 квадратных метров. МЧС задействовало на тушении более ста пожарных.