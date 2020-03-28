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Возгорание камышей на берегу Дона не перейдёт на футбольный стадион «Ростов-Арена», заверили в администрации города.

Стадион в порядке, машины МЧС приезжают сюда [к арене] заправить баки водой, так как это ближайшая точка, — цитирует заявление мэрии ТАСС.

По информации агентства, камыши загорелись в районе «Ростов-Арены» в субботу. Огонь распространился на площади 700 квадратных метров. Региональное управление МЧС задействовало на тушении более ста пожарных.

Как писал NEWS.ru, на пожаре погиб сотрудник МЧС.