Главы МИД Азербайджана и Латвии отреагировали на трагедию в Казани

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Министры иностранных дел Латвии и Азербайджана выразили соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в одной из школ в Казани. Прибалтийский глава ведомства Эдгар Ринкевич написал об этом на своей странице в социальной сети. Слова азербайджанского министра Джейхуна Байрамова передаёт издание Report.

Как отметил Ринкевич, в Казани произошло ужасное преступление. Он выразил искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в школе. Всем пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.

Байрамов, в свою очередь, на пресс-конференции после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым подчеркнул особенный ужас произошедшего в связи с тем, что тяжкое преступление было совершено в школе.

Когда это смерть детей, то боль неимоверная. Хочу выразить соболезнования всем коллегам и членам российской делегации, которые находятся в Баку. Мы ещё раз осуждаем проявления террора, это говорит о том, что все должны объединиться в борьбе с этой чумой, — заявил Байрамов.

Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным руководителя пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам Рустама Минниханова, среди жертв — три девочки и четыре мальчика. Ещё 20 человек, по его данным, госпитализированы. В Минпросвещения республики сообщили о 32 пострадавших. Некоторые получили травмы, выпрыгивая во время стрельбы из окон.

В мэрии столицы Татарстана заявили, что во всех учебных заведениях города усилены меры безопасности. О повышении мер по охране школ поступают сообщения и из других регионов страны.

Ранее представители британского посольства в Москве отреагировали на стрельбу, произошедшую в школе на территории Казани. Сотрудники дипломатического представительства назвали ЧП ужасным. Реакция посольства обнародована в Telegram-канале дипмиссии.