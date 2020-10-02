Главред онлайн-издания сожгла себя перед зданием МВД по Нижнему Новгороду

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В пятницу, 2 октября, возле здания ГУ МВД на территории Нижнего Новгорода женщина совершила акт самосожжения. Она скончалась на месте от полученных повреждений.

Сотрудники спасательных служб не успели спасти женщину. Позднее стало известно, что самосожжение совершила главный редактор онлайн-издания KozaPress Ирина Славина.

По обнародованной информации, накануне у неё дома силовики проводили обыск. Незадолго до смерти Славина опубликовала на своей странице в социальной сети пост следующего содержания.

В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию, — написала журналистка в Facebook.

В ГУ МВД сообщили, что в настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает издание «Подъём».

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