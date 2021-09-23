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Гид рассказал, почему оставил альпинистов одних на Эльбрусе

04:39, 24 сентября 2021
Гид рассказал, почему оставил альпинистов одних на Эльбрусе Фото с места происшествия Фото: 07.mchs.gov.ru
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Старший гид группы Денис Алимов рассказал, почему альпинисты остались одни на Эльбрусе. Группу, терпящую бедственную положение, гид-волонтёр оставил, чтобы спасти девушку, сообщает РЕН ТВ.

По словам Алимова, который является организатором восхождения, волонтёр сумел первым сообщить о происшествии. Он был вынужден покинуть группу, так как спускал вниз девушку, которой внезапно стало плохо. Пострадавшая умерла у него на руках.

Он подал сигнал МЧС, что началась трагедия. Они в 10 утра вышли на плато кратера, присели отдохнуть. Там девушке стало плохо, она приняла решение спускаться вниз. Помощник пристегнул её к себе, начали спускаться, — рассказал организатор похода.

Гид вызвал ратрак, а остальная группа решила продолжить восхождение. На тот момент начался сильный ветер, но погода показалась людям устойчивой.

Начался сильный шторм, исчезла видимость, как в кино. Я делаю вывод, что произошло резкое падение атмосферного давления. Девушка потеряла сознание, которую он вёл. Он доволок до изгиба рельефа, пытался оживить, нашатырь давал. Но она, не приходя в сознание, умерла у него на глазах. Это произошло примерно в 11 часов, — раскрыл подробности происшествия Алимов.

Спустившийся вниз волонтёр ожидал группу до 15:00, когда люди не спустились, гид понял, что произошло что-то нехорошее. Перед отправлением на Эльбрус туристы проходили подготовку, о чём свидетельствует имеющееся видео.

В составе группы находились люди из разных регионов России. Это пять жителей Петербурга, по двое альпинистов из Москвы, Екатеринбурга и Новороссийска. По одному туристу — из Тюмени, Пятигорска, станицы Кардоникской, Перми и Тольятти. Погибшей женщиной оказалась жительница Якутии.

Ранее сообщалось, что число погибших альпинистов, которых застигла пурга при восхождении на Эльбрус, увеличилось до пяти. Спасти удалось 14 человек из 19.

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