Ещё один региональный чиновник погиб на охоте

https://static.news.ru/photo/35f0c92e-3231-11eb-9d68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жертвой трагической случайности во время охоты стал ещё один российский чиновник. Замначальника отдела управления надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе башкирского ГУ МЧС Ренат Абдульманов получил ранение в плечо и скончался по дороге в больницу. Накануне на охоте погиб заммэра Новоуральска.

Находясь на охоте в Куюргазинском районе вблизи населённого пункта Красный Восток, он получил пулевое ранение в плечо. По дороге в больницу от полученных травм скончался, — сообщили ТАСС в региональном МЧС.

Уточняется, что чиновник в это время находился в отпуске. В ведомстве принесли соболезнования его родным и близким.

По информации источника в экстренных службах региона, 39-летний Абдульманов был на охоте вместе с друзьями и находился «в загоне». Правоохранительные органы сейчас разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Как писал NEWS.ru, ранее в заммэра Новоуральска Свердловской области Михаила Черницкого случайно выстрелил его друг. Чиновник погиб на охоте под Алапаевском. Пуля попала ему в левое бедро, и он скончался от потери крови до приезда скорой помощи. По предварительным данным, стрелявший находился напротив Черницкого, то есть была так называемая засадная охота. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности». Черницкому было 58 лет.