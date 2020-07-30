Полиции пока не удалось допросить расчленившую рэпера Картрайта супругу

https://static.news.ru/photo/136db1a8-d30b-11ea-a7c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появились новые подробности загадочной смерти 30-летнего рэпера Энди Картрайта в Санкт-Петербурге. Правоохранители проверяют версию его жены о том, что он скончался от передозировки. Выяснилось, что анализ не показал в организме расчленённого музыканта наличия запрещённых веществ.

По данным Life, полиции до сих пор не удалось допросить супругу погибшего Марину Кохал. Она сослалась на сильную усталость после того, как ей пришлось несколько дней пилить тело возлюбленного. Она якобы не спала почти пять суток и сможет ответить на вопросы только после того, как отдохнёт.

Инцидент произошёл в квартире на Невском проспекте, 134. Когда полицейские нагрянули туда, пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Со слов супруги, мужчина умер четыре дня назад от передозировки наркотиками. Женщина пыталась избавиться от тела. Она объяснила это тем, что не хотела для мужа бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы пропал. По факту обнаружения фрагментов тела рэпера СК возбудил уголовное дело.

Ранее NEWS.ru сообщал, что двухлетнего ребёнка рэп-музыканта Александра Юшкова (Энди Картрайта), тело которого было найдено расчленённым в Петербурге, передали бабушке, в настоящее время он находится под надзором, заявил пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Александр Попейко.