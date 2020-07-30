Полиции пока не удалось допросить расчленившую рэпера Картрайта супругу

Появились новые подробности загадочной смерти 30-летнего рэпера Энди Картрайта в Санкт-Петербурге. Правоохранители проверяют версию его жены о том, что он скончался от передозировки. Выяснилось, что анализ не показал в организме расчленённого музыканта наличия запрещённых веществ.
По данным Life, полиции до сих пор не удалось допросить супругу погибшего Марину Кохал. Она
Инцидент произошёл в квартире на Невском проспекте, 134. Когда полицейские нагрянули туда, пять пакетов с частями тела лежали в холодильнике. Со слов супруги, мужчина умер четыре дня назад от передозировки наркотиками. Женщина пыталась избавиться от тела. Она объяснила это тем, что не хотела для мужа бесславной смерти и поэтому решила придумать версию о том, что он якобы пропал. По факту обнаружения фрагментов тела рэпера СК возбудил уголовное дело.
Ранее NEWS.ru сообщал, что двухлетнего ребёнка рэп-музыканта Александра Юшкова (Энди Картрайта), тело которого было найдено расчленённым в Петербурге, передали бабушке, в настоящее время он находится под надзором, заявил пресс-секретарь уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Александр Попейко.
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