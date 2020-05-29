Экс-глава Нижнего Новгорода Солонченко заочно арестована по делу о взятке

https://static.news.ru/photo/b3905310-a1d9-11ea-996b-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Солонченко Фото: elizavetasolonchenko/instagram.com

Московский районный суд Нижнего Новгорода заочно арестовал Елизавету Солонченко, которая занимала должность главы города с июня по декабрь 2017 года.

По версии следствия, она получила взятку в размере 79,5 млн рублей от нижегородских компаний с 2013 по 2018 год. В настоящий момент Солонченко проживает в Англии. Она объявлена в международный розыск, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что в Волгограде задержан помощник прокурора города. Он подозревается в покушении на получение взятки.

Ранее бывшего главу СУ МВД по Брянской области Сергея Артёмова задержали за получение взятки в пять миллионов рублей. На бывшего силовика дал показания его подчинённый Алексей Сабадашев, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере.