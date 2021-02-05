Двухлетний ребёнок утонул в бассейне при сауне в Новосибирске

https://static.news.ru/photo/1bf0107e-687e-11eb-b41b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сауне «Майами Бис» Октябрьского района Новосибирска утонул двухлетний мальчик. Он вместе с родителями приехал с Алтая на празднование дня рождения родственника.

У брата мамы мальчика был день рождения. Вся семья собралась в сауне, со взрослыми были дети. Они взяли время с семи часов вечера до полуночи, — рассказал «КП-Новосибирск» источник в правоохранительных органах.

В этой сауне были бассейны с горками и даже небольшой аквапарк. Взрослые сейчас утверждают, что были трезвыми и за детьми внимательно следили. Вход в бассейн они загородили диваном, чтобы малыши туда не ходили, однако одному из них всё же удалось пробраться к воде. Нашли его уже утонувшим. Приехавшие врачи скорой помощи спасти его не смогли.

По факту инцидента проводится проверка, не исключено, что против родителей могут возбудить уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Семью с погибшим ребёнком характеризуют положительно, на учёте как неблагополучные или пьющие родители не состояли.

Как писал NEWS.ru, в Сочи 11-летняя девочка чуть не утонула в бассейне фешенебельного отеля. Волосы ребёнка засосало в водяной фильтр. Инцидент произошел в Имеретинской долине. В какой-то момент девочка ушла под воду и долгое время не могла выбраться.

Её волосы засосало в фильтр, из-за чего она не могла всплыть на поверхность. Ребёнок погиб бы, не подоспей на помощь очевидцы событий. Родителей пострадавшей в это время рядом не было. Неравнодушные отдыхающие вытащили подростка из воды и немедленно обратились за медицинской помощью. На место произошедшего вызвали скорую.