В Сочи девочку за волосы засосало в фильтр бассейна

В Сочи 11-летняя девочка чуть не утонула в бассейне фешенебельного отеля. Волосы ребёнка засосало в водяной фильтр.
Инцидент произошел в Имеретинской долине. В какой-то момент девочка ушла под воду и долгое время не могла выбраться. Её волосы засосало в фильтр, из-за чего она не могла всплыть на поверхность.
Ребёнок погиб бы, не подоспей на помощь очевидцы событий. Родителей пострадавшей в это время рядом не было. Неравнодушные отдыхающие вытащили подростка из воды и немедленно обратились за медицинской помощью.
На место произошедшего вызвали скорую. На текущий день девочка находится на амбулаторном лечении. Теперь же следователи проводят проверку по факту случившегося,
Ранее NEWS.ru писал, что маленький мальчик был госпитализирован в российской столице из комплекса зданий «Москва-Сити» с серьёзными травмами. На четырёхлетнего ребёнка упал торговый автомат. Его доставили больницу с сотрясением мозга и переломом ключицы.
До этого сообщалось, что 11-летняя спортсменка погибла 22 октября во время тренировки в группе синхронного плавания в бассейне «Олимпия» в Перми. По данному факту возбуждено уголовное дело. Для выяснения обстоятельств гибели девочки назначена судебно-медицинская экспертиза.