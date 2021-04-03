В Югре пешехода сбили дважды за один вечер

https://static.news.ru/photo/499b714e-95ce-11eb-9b23-96000091f725_660.jpg Фото: Сургут-Нижневартовск/vk.com

Дважды за один вечер попал под автомобиль пешеход, двигавшийся по проезжей части на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе. В результате он скончался. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

Трагедия произошла в районе посёлка Талинка в Октябрьском районе ХМАО. Там 20-летний водитель автомобиля КамАЗ наехал на 58-летнего пешехода. По данным полиции, мужчина двигался по трассе в попутном грузовику направлении.

Предварительно известно, что в дальнейшем на мужчину совершил повторный наезд 23-летний водитель автомобиля «Лада Приора». От полученных травм пешеход скончался.

В полиции подчёркивают, что на одежде погибшего отсутствовали светоотражающие элементы. В настоящее время выясняются подробности произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия на востоке Китая погибли 11 человек, писал NEWS.ru.