В Югре пешехода сбили дважды за один вечер

Дважды за один вечер попал под автомобиль пешеход, двигавшийся по проезжей части на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе. В результате он скончался. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.
Трагедия
Предварительно известно, что в дальнейшем на мужчину совершил повторный наезд 23-летний водитель автомобиля «Лада Приора». От полученных травм пешеход скончался.
В полиции подчёркивают, что на одежде погибшего отсутствовали светоотражающие элементы. В настоящее время выясняются подробности произошедшего.
Ранее сообщалось, что в результате дорожно-транспортного происшествия на востоке Китая погибли 11 человек, писал NEWS.ru.