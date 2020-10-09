Дети в Дагестане могли отравиться некачественными продуктами

Причиной массового отравления детей в Дагестане могла стать некачественная пища. Об этом заявили в правительстве республики со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Там добавили, что большинство родителей пострадавших склоняются к тому, что дети могли отравиться молочными продуктами.
Премьер-министр Дагестана Артём Здунов
Как ранее писал NEWS.ru, в Дагестане с признаками отравления госпитализированы 42 ребёнка, большинство из которых — дошкольники. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. В детские сады, где зафиксированы случаи ОКИ, направлены педиатры, инфекционисты, эпидемиологи для осмотра детей и проведения эпидрасследования. СКР возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Ход расследования взят на особый контроль руководства.
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