Дети в Дагестане могли отравиться некачественными продуктами

https://static.news.ru/photo/8976d9be-0a2f-11eb-a5f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Причиной массового отравления детей в Дагестане могла стать некачественная пища. Об этом заявили в правительстве республики со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Там добавили, что большинство родителей пострадавших склоняются к тому, что дети могли отравиться молочными продуктами.

Премьер-министр Дагестана Артём Здунов поручил профильным руководителям разобраться с ситуацией и принять соответствующие экстренные меры в связи со вспышкой острой кишечной инфекции среди детей. Этим займётся рабочая группа, которую создадут при санитарно-противоэпидемической комиссии кабмина республики.

Как ранее писал NEWS.ru, в Дагестане с признаками отравления госпитализированы 42 ребёнка, большинство из которых — дошкольники. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. В детские сады, где зафиксированы случаи ОКИ, направлены педиатры, инфекционисты, эпидемиологи для осмотра детей и проведения эпидрасследования. СКР возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Ход расследования взят на особый контроль руководства.