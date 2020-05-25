Более десяти домов загорелись в Самарской области

https://static.news.ru/photo/5b16bfce-4aba-11ea-a482-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs__russia/vk.com

На территории Волжского района Самарской области утром 26 мая загорелись 11 домов. Огонь раскинулся на площади в 900 квадратных метров, сообщили журналистам представители регионального МЧС.

В данный момент на месте возгорания работают сотрудники ведомства. К тушению пожара привлекли 47 человек и 16 единиц специальной техники. Как подчеркнули в МЧС, ранг пожара уже повысили до третьего номера.

Загорелись 11 домов, площадь возгорания — 900 кв. м. По имеющимся данным, погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась, — приводит ТАСС сообщение от МЧС.

Как ранее передавал NEWS.ru, прокуратура организовала проверку по факту пожара в городской больнице № 1 Партизанска Приморского края. Горела крыша лечебного учреждения, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.