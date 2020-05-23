Прокуратура проверит горевшую больницу в Приморье

Прокуратура организовала проверку по факту пожара в городской больнице № 1 Партизанска Приморского края. Горела крыша лечебного учреждения, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.
Прокуроры проверят соблюдение персоналом пожарной безопасности, дадут оценку оказания медпомощи пациентам. Также прокуратура держит на контроле проведение доследственной проверки,
Из больницы были эвакуированы 56 больных и 18 человек персонала. Двое пациентов сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Пострадавших нет. На место происшествия выехал губернатор края Олег Кожемяко.
Ранее NEWS.ru сообщал, что городская больница № 1 загорелась в городе Партизанске Приморского края. Вспыхнула кровля приёмного отделения.
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