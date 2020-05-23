Происшествия

Прокуратура проверит горевшую больницу в Приморье

03:21, 25 мая 2020
Фото с места происшествия Фото с места происшествия Фото: 25.mchs.gov.ru

Прокуратура организовала проверку по факту пожара в городской больнице № 1 Партизанска Приморского края. Горела крыша лечебного учреждения, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Прокуроры проверят соблюдение персоналом пожарной безопасности, дадут оценку оказания медпомощи пациентам. Также прокуратура держит на контроле проведение доследственной проверки, сообщает ведомство.

Из больницы были эвакуированы 56 больных и 18 человек персонала. Двое пациентов сейчас находятся в тяжёлом состоянии. Пострадавших нет. На место происшествия выехал губернатор края Олег Кожемяко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что городская больница № 1 загорелась в городе Партизанске Приморского края. Вспыхнула кровля приёмного отделения.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях