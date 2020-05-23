Городская больница горит в Приморье

Городская больница № 1 загорелась в городе Партизанске Приморского края. Вспыхнула кровля приёмного отделения.
Площадь пожара составила 300 квадратных метров, эвакуированы весь персонал и больные,
В настоящее врем устанавливаются причины пожара. Информации о коронавирусных больных среди пациентов нет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что короткое замыкание произошло в одном из корпусов Волоколамской центральной районной больницы в Подмосковье. После инцидента сработала автоматическая система пожаротушения.
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