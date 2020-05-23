Городская больница горит в Приморье

https://static.news.ru/photo/1227e802-9e0b-11ea-8c1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Городская больница № 1 загорелась в городе Партизанске Приморского края. Вспыхнула кровля приёмного отделения.

Площадь пожара составила 300 квадратных метров, эвакуированы весь персонал и больные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю. На улицу выведены 74 человека — 18 сотрудников и 56 пациентов. Никто не пострадал.

В настоящее врем устанавливаются причины пожара. Информации о коронавирусных больных среди пациентов нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что короткое замыкание произошло в одном из корпусов Волоколамской центральной районной больницы в Подмосковье. После инцидента сработала автоматическая система пожаротушения.