Из больницы в Подмосковье эвакуировали 15 человек из-за короткого замыкания

Короткое замыкание произошло в одном из корпусов Волоколамской центральной районной больницы в Подмосковье, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, неполадки возникли с извещателем без последующего возгорания.
До прибытия пожарных из здания были выведены 15 человек, — уточнили в МЧС.
После инцидента сработала автоматическая система пожаротушения. В результате происшествия никто не пострадал,
Ранее NEWS.ru писал, что число пациентов, пострадавших при пожаре в больнице Зеленодольска в Татарстане, увеличилось до четырёх. Двое из них находятся в реанимации. По предварительным данным, причиной возгорания в больнице стало короткое замыкание.
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