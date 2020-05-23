Из больницы в Подмосковье эвакуировали 15 человек из-за короткого замыкания

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В Подмосковье загорелась деревянная церковь. ЧП произошло в деревне Вглядьево городского округа Сергиев Посад. Как сообщили в МЧС по региону, возгорание удалось локализовать на площади 400 квадратных метров.

В 07:05 — локализация пожара на площади 400 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, — отметили в пресс-службе. Как передаёт РИА Новости, информация о пожаре поступила в...