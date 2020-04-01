Аналитики сообщили о «дрейфе» на российском рынке акций

https://static.news.ru/photo/9e242976-7429-11ea-8d35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт из Альфа-банка Джон Волш сообщил о ситуации на «Московской бирже». По его словам, давление на российский рынок оказывает слабая статистика по производственной активности в Азии и Европе.

Это связано с разгоревшейся во всём мире пандемии коронавируса. Аналитик ожидает понижения экономических прогнозов крупнейшими финансовыми институтами. По прогнозам Goldman Sachs, падение экономического роста в США составит 32% во втором квартале 2020 года.

Аналитики из банка «Санкт-Петербург» заявили, что несмотря на меры властей США по поддержке экономики на рынке происходит снижение. Это может быть связано с прогнозами медиков, которые ожидают около 240 тысяч смертей американских граждан из-за пандемии.

Все эти факторы делают заявления президента США Дональда Трампа неправдоподобными. Инвесторы полагают, что принимаемые монетарные меры американских властей не смогут вылечить вирус и удержать рынок.

NEWS.ru писал ранее, что глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что коронавирус намерено использовали для обрушения мировой экономики.