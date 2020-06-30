Адвокат Ефремова удивился «множеству потерпевших» в деле о ДТП

https://static.news.ru/photo/d6eaf45e-bb57-11ea-b52e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев удивился появлению очередного нового потерпевшего в деле о ДТП с актёром. Юрист выразил недоумение, что в этом деле «объявилось множество потерпевших».

Пашаев уточнил, что сожительница погибшего Сергея Захарова никак не может претендовать на признание в качестве потерпевшей, поскольку она ему никто с юридической точки зрения.

Скоро всей деревней будут претендовать на то, чтобы стать потерпевшими, — иронично отметил Пашаев в беседе с «Вечерней Москвой».

На сегодня потерпевшими по делу являются вдова Сергея Захарова, его двое сыновей и брат. Последним потерпевшим — четвёртым — был признан старший сын рязанца от первого брака.

Ранее NEWS.ru сообщал, что интересы Виталия Захарова, старшего сына Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, будет представлять другой адвокат — Сергей Аверцев. Виталий — сын мужчины от первого брака, он был признан одним из потерпевших по делу о резонансной аварии.