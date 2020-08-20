Адвокат Ефремова отверг обвинения в подкупе свидетелей по делу о ДТП

https://static.news.ru/photo/9495d74e-e2d1-11ea-aeea-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, отверг обвинения в подкупе свидетелей. Их выдвинула защита потерпевших. В ответ на это Пашаев пригрозил ей уголовной ответственностью.

Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП, фигурантом которого является актёр. На заседании защита потерпевших попросила допросить некоего свидетеля, который, по её мнению, докажет подкуп Пашаевым участников процесса.

Когда адвокат хочет кого-то подкупить, он это делает тайно, это просто смешно. У них есть право обратиться в правоохранительные органы, а точнее, в СК, — заявил на это Пашаев, слова которого приводит РИА Новости.

После этого между сторонами началась перепалка, в ходе которой одна из адвокатов потерпевших Ирина Хайруллина заявила, что есть некое видео, доказывающее подкуп. Однако суд отказался вызывать этого свидетеля, а также приобщать видео.

В рамках уголовного дела потерпевшими признаны четыре человека — вдова, брат и двое сыновей погибшего в ДТП. При этом суд отказался признать потерпевшими компанию, в которой работал Сергей Захаров, и его гражданскую жену Ирину Стерхову, с которой тот жил последние 20 лет.

Михаил Ефремов обвиняется в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем смерть человека и совершённом в состоянии опьянения». 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет колонии, писал NEWS.ru.