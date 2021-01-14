15 тысяч человек эвакуировали из-за землетрясения в Индонезии

https://static.news.ru/photo/0dadc154-5745-11eb-9337-fa163e074e61_660.jpg Фото: BNPB Indonesia/twitter.com

Власти Индонезии эвакуировали порядка 15 тысяч человек из-за землетрясения в провинции Западный Сулавеси. Жертвами стихийного бедствия стали не менее 35 человек.

По данным экстренных служб страны, 26 человек погибли в районе Мамуджу, девять — в районе Маджене. Индонезийское агентство по ликвидации стихийных бедствий насчитало 637 пострадавших. 15 тысяч граждан переместили в 10 эвакуационных центров, передаёт ТАСС.

Землетрясение повредило около 300 зданий, в Западном Сулавеси нарушена связь и наблюдаются перебои с подачей электроэнергии.

Подземный толчок магнитудой 6,2 произошёл 15 января в 02:28 (14 января в 21:28 мск). Очаг залегал на глубине 10 км и находился в 6 км к северо-западу от района Маджене. Днём ранее в Западном Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 5,9. К настоящему времени сейсмологическая служба зафиксировала 298 афтершоков.

13 января землетрясение магнитудой 4,9 произошло на границе России и Монголии, сообщал NEWS.ru. Эпицентр находился в 269 километрах к юго-западу от Ангарска в Иркутской области. Жертв и разрушений не было.