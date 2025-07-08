Мантуров анонсировал страну-партнера выставки «Иннопром» в 2026 году

Индонезию выбрали в качестве страны-партнера международной промышленной выставки «Иннопром» в 2026 году, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Это объявление он сделал в ходе стратегической сессии «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв» в рамках «Иннопрома-2025».

В следующем году страной-партнером будет Индонезия. Это самая большая и быстрорастущая мусульманская страна. У нас активно развивается сотрудничество. Рассчитываю, что наши предприятия будут формировать повестку на ближайший год, чтобы продемонстрировать новые проекты, — подчеркнул Мантуров.

Он также призвал к сотрудничеству страны ЕАЭС и БРИКС с целью развить «прочные кооперационные связи». Страна-партнер выставки «Иннопром» — это особый статус для государств, с которыми Россия готова тесно сотрудничать в промышленности, торговле и других важных сферах.

Выставка «Иннопром-2025» открылась 7 июля в Екатеринбурге. Мероприятие будет длиться четыре дня. В этом году в роли партнера выставки выступила Саудовская Аравия.