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08 июля 2025 в 18:25

Мантуров анонсировал страну-партнера выставки «Иннопром» в 2026 году

Денис Мантуров Денис Мантуров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Индонезию выбрали в качестве страны-партнера международной промышленной выставки «Иннопром» в 2026 году, заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. Это объявление он сделал в ходе стратегической сессии «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв» в рамках «Иннопрома-2025».

В следующем году страной-партнером будет Индонезия. Это самая большая и быстрорастущая мусульманская страна. У нас активно развивается сотрудничество. Рассчитываю, что наши предприятия будут формировать повестку на ближайший год, чтобы продемонстрировать новые проекты, — подчеркнул Мантуров.

Он также призвал к сотрудничеству страны ЕАЭС и БРИКС с целью развить «прочные кооперационные связи». Страна-партнер выставки «Иннопром» — это особый статус для государств, с которыми Россия готова тесно сотрудничать в промышленности, торговле и других важных сферах.

Выставка «Иннопром-2025» открылась 7 июля в Екатеринбурге. Мероприятие будет длиться четыре дня. В этом году в роли партнера выставки выступила Саудовская Аравия.

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