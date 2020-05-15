Заслуженный мастер спорта Александр Гуськов, приступивший два месяца назад к работе на посту вице-президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию молодёжного хоккея, в интервью NEWS.ru ответил на актуальные вопросы о дальнейшем развитии Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) и всего отечественного хоккея в условиях пандемии COVID-19.

Целый ряд аспектов перевесил наше желание спасти сезон

— Каковы главные впечатления от начала работы в новой должности? Насколько ваши ожидания совпали с реальностью?

— Едва я в начале марта был назначен вице-президентом КХЛ по молодёжному хоккею, буквально сразу же пришлось оперативно решать вопросы, связанные с приостановкой чемпионата из-за распространения эпидемии. Естественно, я этого не ожидал, да и никто не мог предполагать подобного развития событий. Наверное, если бы не эта ситуация с вирусом, у меня были бы совсем другие ощущения и впечатления от первых месяцев работы в новой должности. Но, с другой стороны, мне пришлось сразу окунуться в проблемы, и в дальнейшей работе это должно помочь мне, учитывая опыт, который я приобретаю в условиях форс-мажора без раскачки.

— Новый род деятельности сложнее вашей прежней работы эксперта на телевидении? Возможно ли ваше участие в какой-либо роли в хоккейных телетрансляциях?

— Я бы не стал разделять те или иные виды деятельности на более или менее сложные. Если ты делаешь свою работу, какой бы она ни была, на все сто процентов и вкладываешь в неё все свои силы и душу, то это всегда будет тяжёлый труд. И экспертом на телевидении просто так не выйдешь и не проведёшь эфир, и при управлении Молодёжной хоккейной лигой приходится действовать на максимуме. И сейчас всё моё внимание направлено на МХЛ, на изучение нюансов работы с ней. Это в том числе изучение нормативных документов, проработка различных актуальных вопросов, подготовка к новому сезону. Кроме того, у нас запланированы мероприятия в летние месяцы: речь идёт о проекте «Твой шанс», который хотелось бы осуществить в июне, и Кубке мира среди молодёжных команд, по традиции проходящем в августе. Мы занимаемся их подготовкой, но понимаем, что текущая ситуация накладывает свой отпечаток на возможность их организации — сейчас это под большим вопросом. Иными словами, на данный момент достаточно дел, требующих самого пристального внимания. А что касается возможного возвращения на телевидение, конечно, на прежних условиях постоянного эксперта это в силу названных причин уже невозможно. Но в качестве приглашённого гостя с радостью приму участие в эфирах, особенно если представится возможность подробнее рассказать о российском молодёжном хоккее.

— Расскажите подробнее о проекте «Твой шанс», который МХЛ планирует провести в июне.

— Этот проект даёт возможность проявить и показать себя выпускникам специализированных спортшкол. В этом году в нём должны принять участие ребята 2003 года рождения, не имеющие профессиональных контрактов и не получившие предложений о дальнейшем развитии хоккейной карьеры. «Твой шанс» помогает им исправить эту ситуацию и обратить на себя внимание менеджеров клубов.

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Пока только китайский клуб сообщил о неучастии в следующем сезоне МХЛ

— Почему МХЛ затягивала с досрочным завершением сезона даже тогда, когда КХЛ объявила, что не будет доигрывать Кубок Гагарина, приостановленный после первого раунда?

— В отличие от КХЛ, мы рассматривали вариант проведения плей-офф в августе. Сразу после приостановки чемпионата МХЛ мы связались со всеми клубами, заинтересованными сторонами, чтобы обсудить возможность доигрывания чемпионата. Безусловно, никому не хотелось отменять розыгрыш главного трофея МХЛ — Кубка Харламова, и я, как бывший хоккеист, отлично представляю, сколько было желания у ребят и их тренеров выявить сильнейшего на льду, сколько сил было затрачено в подготовительный период, чтобы вести борьбу за победу в плей-офф. Вся эта громадная работа была проделана ради квинтэссенции сезона — Кубка Харламова, и вдруг всё это в одночасье рухнуло.

До последнего мы рассматривали разные форматы доигровки сезона, учитывающие различное количество дней, требующихся для проведения турнира. Но на противоположной чаше весов оказалось большое число аспектов, которые невозможно было оставить без внимания. В том числе, организационных, финансовых, юридических, логистических — поверьте, это был очень солидный набор нюансов, над которыми требовалось серьёзно поработать. И с каждым обсуждением мы вместе с клубами всё больше склонялись к мнению, что возобновление чемпионата МХЛ становится всё менее вероятным. В частности, всем было понятно, что проведение игр в летний период может негативно сказаться на следующем сезоне, поскольку пришлось бы полностью перекраивать весь график отпусков и подготовительных сборов. В итоге все эти аспекты, грозившие негативными последствиями, перевесили наше желание спасти сезон.

— Чего лишились молодые хоккеисты с досрочным завершением сезона, помимо возможности выиграть Кубок Харламова?

— Они могли получить спортивные звания, например, мастеров спорта. В какой-то степени обделёнными оказались и тренеры, которые тоже в случае успешного выступления их подопечных могли рассчитывать на определённое поощрение.

1/8 Кубка Харламова. «Толпар» – «Стальные Лисы» mhl.khl.ru

— КХЛ недавно на совете директоров подвела итоги недоигранного сезона, решив не присуждать ни одному из клубов титул чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина. А как будут распределяться итоговые места в МХЛ?

— На данный момент я не могу ответить на этот вопрос, скажем так, по чисто техническим причинам. Но сейчас мы как раз рассматриваем этот вопрос и буквально на днях сделаем официальное заявление по итогам сезона МХЛ.

— Как остановленный сезон может повлиять на дальнейшее развитие МХЛ? Пандемия может повлиять на качественный и количественный состав лиги?

— Разумеется, мы стараемся предусмотреть всевозможные варианты развития событий, но при этом верим и надеемся, что следующий сезон удастся начать без форс-мажора. Для участия в сезоне-2020/21 в МХЛ подали заявки все команды, кроме «ОЭРДЖИ Юниор». Китайский клуб уведомил нас о том, что не сможет принять участия в следующем чемпионате. Но сейчас Молодёжная лига, как и весь российский хоккей, да и весь отечественный спорт, находятся на некоей паузе. Пока рано загадывать, как будут развиваться события дальше, а соответственно, и преждевременно говорить о каких-то возможных решениях, которые могут быть приняты в случае продления ограничений в стране.

«Скабелка понимал, как в Ярославле доверяют молодёжи»

— Может ли нынешняя непростая ситуация в стране спровоцировать новую волну отъездов молодых хоккеистов за океан?

— Этот вопрос тоже находится под постоянным контролем руководства МХЛ. Но можно отметить, что введение жёсткого потолка зарплат в КХЛ со следующего сезона как раз должно стимулировать клубы в большей степени рассчитывать на молодых российских игроков, давать им больше игрового времени, больше шансов проявить себя. И чтобы молодые хоккеисты не просто значились в составе «взрослых» команд, а реально приносили им пользу на льду в официальных матчах. Очень надеюсь, что новые цифры потолка зарплат поспособствуют появлению в нашем хоккее нового молодого дарования, которое получит шанс ярко себя проявить. Кстати, есть уже один отличный и конкретный пример: в феврале нынешнего года ярославский «Локомотив» установил своеобразный рекорд, став самой молодой командой в истории КХЛ в официальном матче лиги. Средний возраст игроков команды тогда составил 22,5 года. При этом 19 из 21 заявленного на игру хоккеистов являлись обладателями Кубка Харламова, то есть прошли школу МХЛ. Надеюсь, что благодаря совместной работе и взаимодействию клубов и руководства лиги таких примеров станет больше.

— Раз уж речь зашла о ярославском «Локомотиве», за который вы в бытность действующим хоккеистом довольно долго выступали, чем, на ваш взгляд, продиктовано решение Андрея Скабелки занять пост главного тренера «железнодорожников» после ухода из тренерского штаба казахстанского «Барыса»?

— Скабелка добился серьёзного прогресса как тренер в последние годы. Если брать его работу именно на клубном уровне с «Барысом», то это выглядело очень мощно. Понятно, что в распоряжении тренерского штаба были хорошие североамериканские легионеры, но команда выступала на стабильно высоком уровне на протяжении длительного периода. А с легионерами ведь тоже нужно найти общий язык. При этом ребята с казахстанскими паспортами на клубном уровне тоже серьёзно прибавили, становясь лидерами «Барыса» и по количеству игрового времени, и по сути.

Андрей Скабелка Максим Богодвид/РИА Новости

— Сможет ли он так же эффективно работать в Ярославле с молодёжью, как это делал, например, бывший наставник «Локомотива» Дмитрий Квартальнов?

— Делая выбор в пользу «Локомотива», Скабелка прекрасно понимал, как я Ярославле доверяют молодёжи, регулярно привлекают ребят к играм за основной состав. Не секрет, что в своё время хоккеист Андрей Скабелка выступал за ярославскую команду, которая тогда называлась «Торпедо». И показывал себя весьма качественным игроком. Я уверен, что у него есть опыт и спортивные амбиции, которые позволят ему хорошо зарекомендовать себя в этом городе и в роли тренера. Скабелка сделает всё, чтобы и самому на своём посту продолжать прогрессировать, и команду потащить за собой наверх. «Локомотив» всегда был в числе лидеров КХЛ, ярославскую команду отличали большие кубковые амбиции. А если судить по трансферам, которые в начале мая уже оформило руководство «железнодорожников», можно надеяться на то, что со Скабелкой «Локомотив» снова будет одним из претендентов на Кубок Гагарина.

Стоит рассмотреть проведение выставочных матчей между сборной U18 и клубами МХЛ

— Казахстанские хоккеисты с нового сезона, как и ранее белорусские, не будут считаться легионерами в КХЛ — это логичное решение? Оно никак не повлияет на обязательную квоту молодых российских хоккеистов в матчах КХЛ — она останется прежней?

— Как известно, все ограничения по количеству иностранных представителей в том или ином виде спорта регламентируются специальными документами, разработанными и утверждёнными Министерством спорта РФ. Поэтому этот вопрос в большей степени находится в компетенции Федерации хоккея России (ФХР). А профессиональные лиги — КХЛ и МХЛ — являются исполнителями этих регламентных норм, установленных праворегулятором, если можно так назвать государственные органы. На данный момент совет директоров КХЛ внёс все необходимые изменения в регламент всех лиг, утверждённые высшими инстанциями. И больше никаких изменений здесь не планируется. Это к вопросу о квоте молодых российских хоккеистов в каждом матче КХЛ. А что касается изменения статуса игроков с казахстанским паспортом в нашем чемпионате, это полностью компетенция Минспорта и ФХР.

— Многие турниры из-за эпидемии были перенесены или вовсе отменены — какова судьба традиционной ноябрьской суперсерии российской молодёжной сборной в Канаде? Может быть, уже разрабатывается некий план Б на случай продления ограничительных мер во всём мире до поздней осени?

— Организацией суперсерии занимается ФХР и Международная федерация хоккея (IIHF). Конечно, пандемия уже повлияла на проведение практически всех турниров в нынешнем году, но организаторы суперсерии будут руководствоваться текущей ситуацией. Естественно, всем хочется, чтобы традиционная суперсерия состоялась в срок, но многое будет зависеть от решений государственных органов в заинтересованных странах.

— То же самое можно сказать и о молодёжном чемпионате мира-2021?

— Пока не хочется заниматься прогнозами относительно тех турниров, до которых ещё полгода, даже больше. Я искренне надеюсь, что за это время эпидемиологическая ситуация во всем мире нормализуется, всё встанет на свои места, и будет возможность спокойно провести МЧМ в положенные сроки.

— Несколько лет назад в МХЛ играла юниорская сборная России из игроков до 18 лет — возможен ли подобный проект в ближайшее время?

— Я помню, что эта сборная выступала весьма неплохо, заняла второе место в своей конференции, но уступила в плей-офф. На мой взгляд, такая сборная может стать отличным соперником для любого клуба МХЛ, повысить конкурентную борьбу в любом турнире. Но надо понимать, что у сборной несколько иные цели и задачи, нежели участие в чемпионате страны. Как известно, юниорский чемпионат мира ежегодно проходит в апреле, то есть как раз в то время, когда в МХЛ в разгаре розыгрыш Кубка Харламова. Согласитесь, трудно представить, как юниорская сборная может совместить выступления в плей-офф МХЛ с подготовкой и играми мирового первенства. Может быть, стоит рассматривать противостояние сборной U18 и клубов Молодёжной лиги в формате выставочных матчей. Но организацию и проведение таких встреч нужно обсуждать с ФХР, потому что у тренеров национальной команды и каждого клуба МХЛ есть свой план подготовки к любому турниру.

«Ларионов — легенда мирового хоккея, ему есть чем поделиться с молодёжью»

— Как прокомментируете рокировку в тренерском штабе молодёжной сборной, которую теперь возглавляет Игорь Ларионов?

— Мы прекрасно знаем, каких высот достиг Ларионов, будучи действующим игроком. Он — легенда мирового хоккея. Ему есть чем поделиться с молодёжью. С огромным интересом буду следить за развитием тренерской карьеры Ларионова. Хочу пожелать Игорю удачи на новом поприще и в ближайшее время порадовать российских болельщиков медалями высшей пробы на крупном турнире.

Игорь Ларионов (справа) igorlarionovofficial/instagram

— Бывший наставник «молодёжки» Валерий Брагин, говорят, может сменить Алексея Кудашова на посту главного тренера петербургского СКА. С учётом этого факта, а также многочисленных отъездов игроков за океан диспозиция сил в КХЛ может серьёзно измениться? «Армейским» клубам Москвы и Питера будет сложно сохранить доминирующие позиции в нашем чемпионате?

— Ко всем перечисленным факторам я бы ещё добавил вводимый со следующего сезона жёсткий потолок зарплат. А поскольку молодые игроки выведены из-под этого потолка, им открывается прямая дорога в основные составы клубов КХЛ — нужно только проявлять себя, пользоваться шансом. Если же говорить о тенденции отъезда российских игроков за океан, то на самом деле статистика такова, что возвращаются домой примерно столько же хоккеистов, сколько и уезжают. А взять, к примеру, последние три года, так счёт окажется и вовсе в пользу КХЛ: на шесть человек больше вернувшихся по сравнению с уехавшими! Так что это улица точно не с односторонним движением. Кроме того, к нам едут довольно качественные легионеры, причём не только из Европы, но и из Северной Америки. Даже сейчас, при новом потолке зарплат, клубы подписывают представителей Национальной хоккейной лиги. Всё это свидетельствует о том, что уровень КХЛ точно не снизится. А что касается конкуренции в нашем чемпионате, время покажет, насколько она возрастёт.

— Напоследок ещё несколько слов об МХЛ. При каких сроках снятия режима самоизоляции и возможности начала полноценных тренировочных сборов следующий сезон сможет начаться в срок, без корректировок планов и дат? Есть ли, кстати, хотя бы предварительная, рабочая дата старта чемпионата МХЛ сезона-2020/21?

— Если в июне вся страна вернется к привычному режиму жизни, то подготовку хоккейных клубов к следующему сезону не придётся корректировать. Обычно она начинается в первой половине июля, и игрокам необходимо пять-шесть недель интенсивного тренировочного цикла, чтобы набрать оптимальные кондиции. Понятно, что в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации и продления карантина сроки подготовки окажутся сжатыми, но при необходимости можно подстроиться под любые обстоятельства. Конечно, не хочется идти на такую меру, как уменьшение игр в регулярном чемпионате, будь то МХЛ или КХЛ. Поэтому остаётся только повторять: надеемся, что в ближайшее время форс-мажорная ситуация закончится, и все мы сможем вернуться в привычное русло.

Что касается даты начала следующего сезона, пока назвать её не могу. На данный момент идёт процесс приёма и оформления документации от клубов для участия в новом чемпионате МХЛ. После проверки этих документов можно будет приступить к разработке календаря сезона-2020/21. Тогда и определимся с датой матча открытия чемпионата.