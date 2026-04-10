10 апреля 2026 в 17:56

Легендарный хоккеист призвал готовиться к возвращению на мировую арену

Хоккеист Ларионов: изоляция России не должна быть поводом для оправданий

Игорь Ларионов Игорь Ларионов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов в интервью информационной службе «Вести» заявил, что текущая изоляция российского спорта не является оправданием для стагнации. Прославленный хоккеист подчеркнул необходимость постоянного совершенствования мастерства атлетов, несмотря на отсутствие международных турниров, на которые Россия обязательно вернется.

По его мнению, внутренние требования к игрокам должны оставаться максимально высокими, чтобы сохранить конкурентоспособность национальной школы. Ларионов уверен, что рано или поздно Россия вернется в общий календарь мировых событий, и к этому моменту нужно быть во всеоружии.

Лед тот же, клюшки те же, люди тоже те же. Просто единственная рабочая этика, отношения и надежда на то, что все будет в порядке, — резюмировал спортсмен.

В завершение беседы специалист добавил, что ключом к успеху остается искренняя любовь к игре и правильное отношение к делу. Он призвал спортивное сообщество не искать внешние причины для неудач, а сосредоточиться на внутренних резервах и профессионализме. Для Ларионова именно рабочая этика и требовательность к себе являются фундаментом, который позволит российскому хоккею двигаться вперед даже в непростые времена.

Ранее олимпийский чемпион по хоккею и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский назвал 1000-ю шайбу Александра Овечкина величайшим рекордом, который войдет в историю. Он заявил журналистам, что ему всегда приятно слушать информацию о новых достижениях спортсмена.

Спорт
Хоккей
россияне
Игорь Ларионов
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

