Легендарный хоккеист призвал готовиться к возвращению на мировую арену Хоккеист Ларионов: изоляция России не должна быть поводом для оправданий

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов в интервью информационной службе «Вести» заявил, что текущая изоляция российского спорта не является оправданием для стагнации. Прославленный хоккеист подчеркнул необходимость постоянного совершенствования мастерства атлетов, несмотря на отсутствие международных турниров, на которые Россия обязательно вернется.

По его мнению, внутренние требования к игрокам должны оставаться максимально высокими, чтобы сохранить конкурентоспособность национальной школы. Ларионов уверен, что рано или поздно Россия вернется в общий календарь мировых событий, и к этому моменту нужно быть во всеоружии.

Лед тот же, клюшки те же, люди тоже те же. Просто единственная рабочая этика, отношения и надежда на то, что все будет в порядке, — резюмировал спортсмен.

В завершение беседы специалист добавил, что ключом к успеху остается искренняя любовь к игре и правильное отношение к делу. Он призвал спортивное сообщество не искать внешние причины для неудач, а сосредоточиться на внутренних резервах и профессионализме. Для Ларионова именно рабочая этика и требовательность к себе являются фундаментом, который позволит российскому хоккею двигаться вперед даже в непростые времена.

