23 марта 2026 в 17:21

Олимпийский чемпион назвал 1000-ю шайбу Овечкина величайшим рекордом

Чемпион ОИ Каменский: всегда приятно слушать информацию о голах Овечкина

Александр Овечкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Олимпийский чемпион по хоккею, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский назвал 1000-ю шайбу Александра Овечкина величайшим рекордом, который войдет в историю. В разговоре с «Чемпионатом» он отметил, что всегда приятно слушать информацию о новых достижениях спортсмена.

Величайший рекорд. Очень приятное событие, которое войдет в историю. Хочется пожелать ему дальнейших рекордов и успехов. Пусть он будет единоличным рекордсменом, побьет все рекорды в НХЛ и тогда может спокойно заканчивать карьеру. Всегда приятно слушать информацию, когда Александр забивает, — сказал Каменский.

Ранее Овечкин достиг отметки 1000 голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге с учетом матчей регулярных чемпионатов и плей-офф. Юбилейная шайба была заброшена им в домашнем матче против «Колорадо Эвеланш» в рамках регулярного первенства. Форвард гонится еще за одним рекордом Гретцки — по общему числу голов в «регулярках» и играх на вылет.

У Овечкина есть все возможности до конца текущего сезона побить еще один рекорд Гретцки по числу шайб в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф, заявил NEWS.ru бывший генменеджер сборной России и московского «Динамо» Андрей Сафронов. По его словам, все будет зависеть от состояния форварда и его команды.

Александр Овечкин
